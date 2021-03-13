عاجل.. حقيقة إلغاء بلاغات هروب العمالة مع تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

تدخل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من الغد الأحد، ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.

وحول إمكانية إلغاء التغيب «الهروب» عن بعض العمالة مع النظام الجديد «تحسين العلاقة التعاقدية»، قالت وزارة الموارد البشرية، إنه من النتائج المرجوة لهذه المبادرة هو الحد من حالات التغيب، إلا أنها أكدت أنه ليس هناك تغيير على الآليات القائمة لبلاغات التغيب.

وفي تساؤل حول وضع العمالة التي يوجد عليها بلاغ تغيب قبل إطلاق المبادرة ومدى إمكانية استفادتهم منها، أكدت وزارة الموارد البشرية، أنه يتم التعامل معهم وفق الإجراءات المعمول بها حاليًا.