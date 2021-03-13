فلكية جدة: كويكب سيمر قرب الأرض الثلاثاء المقبل

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأن كويكب صغير يسمى 2021 EQ3 يبلغ قطره حوالي 23 مترا سيمر قرب كوكبنا يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 وهو يتحرك بسرعة 12 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 278,305 كيلومتر عند الساعة 07:48 صباحا بتوقيت السعودية (04:48 صباحا بتوقيت غرينتش) ولن يكون مشاهدا بالعين المجردة ولن يصطدم بنا.

وأضاف تم اكتشاف الكويكب2021 EQ3 بتاريخ 11 مارس بواسطة مرصد جبل ليمون لمراقبة السماء في أريزونا وذلك قبل خمسة أيام من اقترابه، وهو ينتمي إلى مجموعة كويكبات أبولو.

وقال إن حجم هذا الكويكب حسب التقديرات هو تقريبا بنفس حجم الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013 ولو افترضنا أنه في مسار اصطدام مع الأرض فسوف يتفكك في أعلى الغلاف الجوي للأرض وتحرر عنه طاقة عالية جدا تسبب في موجه صدم وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الارض في صورة أحجار نيزكية.