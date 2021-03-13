دولة خليجية تمنع استيراد الخيول .. ما الأمر

قررت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في الكويت منع استيراد الخيول من بعض الدول الموبوءة بالأمراض.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية ، أكد الهيئة أنه لن يتم السماح بدخول أي إرساليات قادمة من تلك الدول.

ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم الهيئة طلال الديحاني اليوم السبت، قوله : ” إن جميع الإرساليات التي ترد إلى البلاد لابد أن تكون من دول خالية من الأمراض التي تنقلها الخيول”.

وأضاف الديحاني أن هذه الإجراءات وضعتها الهيئة بهدف الحفاظ على الفصيلة الخيلية بالكويت وحمايتها من أي إصابة بأي من تلك الأمراض القادمة من الدول الموبوءة.