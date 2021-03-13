ما هو تأثير فيروس كورونا على سوق الأسهم؟

إن الانتشار العالمي لفيروس كورونا يجعل العالم أكثر قلقًا يومًا بعد يوم. وتنعكس تلك المخاوف العميقة في تقلبات سوق الأسهم. فقد كانت شركة سيكويا كابيتال، وهي إحدى أكبر شركات رأس المال الاستثماري في العالم ، قد أرسلت مذكرة إلى المؤسسين والرؤساء التنفيذيين في محفظتها الأسبوع الماضي تحذر من أن فيروس كورونا الذي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي طويل الأمد ، مما يغير بيئة الأعمال بشكل أساسي ويحثهم على الاستعداد للاقتصاد القادم.

ويذكر أنه حتى الان فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا نحو 115 مليون اصابة و 2.5 مليون وفاة وما زالت الحالات في تزايد، وتتأثّر الأسواق المالية بالعديد من العوامل التي تعمل على زيادة أو خفض الاستثمارات، ومُنذ بداية عام 2020 تأثّرت الأعمال التجارية بظهور وانتشار فيروس كورونا، لذا لا بُدّ من معرفة كيف أثّر فيروس كورونا على الأسواق المالية.

كيف أثر فيروس كورونا على سوق المال؟

إليك النقاط الأساسية الملخصة لتأثير انتشار فيروس كورونا على سوق المال: