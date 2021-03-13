أول فارسة سعودية تروي تفاصيل حصولها على رخصة “خيال”

روت الفارسة السعودية مضاوي القحطاني، قصة دخولها عالم سباق الخيول ، حيث أصبحت أول فارسة بعد حصولها على رخصة خيال من ميدان الجنادرية.

وفي التفاصيل التي ذكرتها مضاوي القحطاني، قالت:”عالم السباقات يحتاج إلى قدرات خاصة للوصول إلى أفضل النتائج للخيول، و لكننا نفتقد للأكاديميات التي تضعنا في المسار السليم، لذلك نحن نحاول أن ننافس في المجالات”.

وأضافت في تصريحات صحفية أنها بدأت قبل 15 سنة، وحصلت على رخصة تدريب قفز حواجز من الاتحاد السعودي.

ونوهت مضاوي : أسستُ أول مدرسة ركوب خيل نسائية في منطقة الجنادرية عام 2016، وتعرضت أثناء تجاربي في ركوب الخيل إلى إصابات، لكنها لم تمنعني من إكمال طموحي حتى حصلت على الرخصة التي تؤهلني للمنافسة.

يذكر أن مضاوي شاركت في بطولات لقفز الحواجز كان آخرها عام 2019 ، حيث حققت المركز الثاني في البطولة.

وأعربت أيضا أن هدفها ليس تحقيق البطولات، بل تدريب الفارسات على القفز والتحمل والسباقات.