بعد وفاة مرضى كورونا.. اعتداء أردنيين على سيارة مسؤول كبير

انتشر مقطع فيديو، تداوله عدد من الأردنيين الغاضبين، والذي يظهر اعتداء بعض الغاضبين على سيارة أحد المسؤولين خلال محاولته الدخول لمستشفى السلط.

يأتي هذا عقب وفاة عدد كبير من مرضى كورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين عنهم، ما أحدث حالة من الغضب بين الأهالي.

ويظهر في الفيديو الذي لم تتحقق الوئام من صحته، بعض الأشخاص، وهم يداهمون السيارة ويعتدون عليها بالضرب، مرددين هتافات منها (ارجع.. ارجع)، ثم تعدوا عليها بالضرب بالأيدي والأحذية والطوب.

ويظهر المسؤول الأردني، وهو يفر بالسيارة للابتعاد عن هؤلاء الأشخاص، ومع ذلك استمروا في ملاحقته بسبب حالة الغضب السائدة.

يذكر أن وزير الصحة الأردني كان قد تقدم باستقالته على خلفية هذه الواقعة التي هزت الأردن بعد وفاة عدد من مرضى كورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين بالمستشفى.