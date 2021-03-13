تفاصيل مثيرة.. أقارب المتوفين بالأردن يكشفون مأساة انقطاع الأكسجين (فيديو)

في تفاصيل مثيرة من أمام مستشفى السلط الأردني كشف أقارب المتوفين ،مأساة حادثة انقطاع الأكسجين.

وأعرب أقارب المتوفين عن استيائهم مما حدث مع محتحزي كورونا من انقطاع للأوكسجين ووفاة البعض، والذي تسبب في وفاة عدد من المرضى.

ويظهر أحد الأقارب من خلال مقطع فيديو يصف الوضع بأنه سيئ جدا داخل المستشفى، مضيفا أن المرضى يتحولون للون الأزرق ويموتون في ثوان.

وأوضح أن والديه داخل مستشفى السلط، وأن هناك عشرات الوفيات حتى الآن، منوها إلى أنه يتم استخدام زجاجات الأكسجين الصغيرة للمرضى.

وفي التفاصيل أيضا فقد أكد أن الدفاع المدني تدخل للمساعدة، وأن مدير المستشفى لم يكن يجيب على اتصالات أهالي المرضى.

وتابع قائلا: إن الأكسجين قطع عن قرابة 17 مريضا في الصباح الباكر، وكان مدير المستشفى لا يرد على الهواتف.

كما تولى الأهالي مسؤولية جمع أسطوانات الأكسجين، مطالبا بإقامة المسؤولين المتسببين في الواقعة الصادمة.

وناشد أقارب المرضى والمتوفين أعيان ومسؤولي المنطقة للتحرك بعد الحادثة لإنقاذ مرضى كورونا، عقب وفاة 8 أشخاص.

من ناحية أخرى قام بعض الأهالي بالاعتداء على سيارة مسؤول كبير أثناء دخوله المستشفى، معربين عن غضبهم بسبب الإهمال الذي تعرض له المرضى.