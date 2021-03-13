دولة أوروبية: لقاح استرازينيكا متورط في الإصابة بالجلطات

أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة يوم السبت أن 3 من العاملين بقطاع الصحة ممن تلقوا لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكزورونا، يخضعون للعلاج إثر إصابتهم بجلطات دموية.

وأوقفت النرويج يوم الخميس استخدام هذا اللقاح في أعقاب خطوة مماثلة للدنمرك، وحذت أيسلندا حذوهما في ما بعد.

وطلبت وكالة الطب النرويجية من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما والذين تلقوا لقاح AstraZeneca في آخر 14 يوما والذين يشعرون بتوعك متزايد ويلاحظون بقعا زرقاء كبيرة على جلودهم بعد أكثر من ثلاثة أيام من التطعيم، استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.

وتلقت وكالة الأدوية النرويجية العديد من التقارير السلبية حول الأشخاص الأصغر سنا الذين تم تطعيمهم والذين يعانون من نزيف تحت الجلد (نقاط صغيرة أو بقع زرقاء أكبر) بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا أمر خطير وقد يكون علامة على انخفاض عدد الصفائح الدموية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة أنه أبلغ ووكالة الأدوية النرويجية عن وفاة غير متوقعة إثر نزيف في المخ في Tynset بعد التطعيم بلقاح AstraZeneca.

وأشار المعهد إلى أنه أوقف التطعيم بلقاح AstraZeneca في برنامج التحصين ضد فيروس كورونا، مبينا أن دور وكالة الأدوية النرويجية الآن هو متابعة هذه الآثار الجانبية واتخاذ الإجراءات اللازمة.