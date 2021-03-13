مهاجر إثيوبي يروي تفاصيل محرقة الحوثيين للمهاجرين الأفارقة

كشف مهاجر إثيوبي تفاصيل حادثة حريق مركز احتجاز مهاجرين أفارقة في صنعاء التي ارتكبها الحوثيون، ولاقت تنديدا دوليا لانتهاكات حقوق الإنسان.

المحرقة راح ضحيتها العشرات، والمئات من المصابين، وكشفت عن مأساة أخرى للمهاجرين الأفارقة.

المهاجر الإثيوبي في اليمن علي مصطفى البالغ من العمر24 عاما كشف للإذاعة الألمانية ، تفاصيل صادمة عن الواقعة، حيث قام بالاتصال الاتصال بأقاربه للحصول على مبلغ مالي قدره خمسة آلاف ريال سعودي، ليقدمه مقابل إطلاق سراحه بعد احتجازه على يد الحوثيين.

وأضاف أنه اعتقل بينما كان في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط البلاد، وحيث نقل إلى صنعاء، ليقضي ستة أشهر انتهت بإطلاق سراحه، مقابل مبلغ مالي تكفل بدفعه أقارب له متواجدون في السعودية .

وكشف المهاجر الإثيوبي” مصطفى” عن انتهاكات تعرض لها إلى جانب عشرات المهاجرين الآخرين.

وتابع قائلا : إنهم تعرضوا للضرب بالحديد والتعذيب والصعق بالكهرباء، منوها أن الحوثيين طلبوا منهم الانضمام لصفوف مقاتليهم، لكنهم رفضوا، فتعرضو للإهانة والتعذيب.

ويعتبر ما شهدته صنعاء مؤخرا حادثة فارقة، حيث تعرض المئات من المحتجزين في أحد مراكز الاعتقال التي يديرها مسلحو جماعة أنصار الله الحوثيين، لمقذوفات حارقة، في حادثة ما تزال تفاصيلها تتكشف تباعا والتي تكشف حقيقة جرائم وانتهاكات الحوثي، الذين يضربون بالقوانين الدولية عرض الحائط.