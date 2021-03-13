بعد إصابته بكورونا.. حقيقة نقل بشار الأسد لتلقي العلاج بروسيا  

عقب إصابته بفيروس كورونا، ترددت أنباء عن نقل الرئيس السوري بشار الأسد لروسيا، والتي نفاها السفير السوري بروسيا رياض حداد.

وقال حداد إن ما تداولته وسائل إعلام عن نقل بشار إلى موسكو غير صحيحة، قائلا : ” السيد الرئيس موجود في سوريا، والأنباء بخلاف ذلك عارية عن الصحة”.

وذكرت روسيا اليوم أن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد أنه ليس على علم بما إذا كانت دمشق قد طلبت من روسيا مساعدة من أي نوع في علاج الرئيس الأسد وعقيلته، لكنه أكد أنه إذا كان هناك أي طلب، فبالطبع سينظر الرئيس بوتين فيه على الفور.

وكانت بعض وسائل الإعلام العربية والتركية نشرت أن الأسد نقل إلى موسكو للعلاج وهو في حالة صحية خطيرة.

يذكر أن الرئاسة السورية كانت قد أعلنت الإثنين أن بشار الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا، وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.