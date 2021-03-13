«ضرب وركل» هجوم على حافلة الرئيس الأرجنتيني

أفادت وسائل إعلام محلية أن عشرات المحتجين قاموا، اليوم السبت، بالهجوم على حافلة صغيرة تقل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.

وقام المحتجون بالضرب والركل وإلقاء الحجارة على السيارة، وذلك أثناء زيارة الرئيس لمنطقة دمرتها حرائق غابات.

واضطر فرنانديز للاحتماء خلف جدار بشري بعدما اندفع حشد من المتظاهرين نحوه ونحو الوفد المرافق، حيث كان مغادرا مركزا اجتماعيا في بلدة لاغو بويبلو في منطقة باتاغونيا.

وكانت الحرائق التي اندلعت في منطقة باتاغونيا قبل أيام، أسفرت عن مقتل شخص فيما تم الإبلاغ عن فقدان 11 آخرين.

كما تم إجلاء عشرات السكان من مسار النيران المتصاعدة التي دمرت نحو 200 منزل.

يذكر أن حرائق في الأرجنتين العام الماضي قد أتت على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات.

وأفادت بيانات الحكومة، أن 95 % من هذه الحرائق تسبب بها أشخاص وأسفرت في عدد من الحالات عن أضرار هائلة لأبنية وأراض زراعية بالبلاد.