مداهمة دولية.. ضبط غواصة مخدرات  في هذه الدولة

في عملية مداهمة ناجحة تمكنت قوات دولية من ضبط غواصة في إسبانيا كانت مجهزة لنقل المخدرات- كوكايين- على الأرجح.

يأتي هذا عقب ما أعلنته الشرطة الإسبانية عن ضبط غواصة محلية الصنع قادرة على حمل ما يصل إلى طنين من المخدرات.

وبحسب الجارديان البريطانية فقد اكتشفت الشرطة الغواصة التي يبلغ طولها تسعة أمتار الشهر الماضي، أثناء بنائها في مدينة مالقة جنوب إسبانيا.

وتمت عملية الضبط من خلال مداهمة دولية لوكالة تطبيق القانون الأوروبي «يوروبول»، والتي تشمل خمس دول أخرى هي: (بريطانيا والولايات المتحدة وكولومبيا وهولندا والبرتغال).

وأضافت أن الغواصة صنعت من الألياف الزجاجية وألواح الخشب الرقائقي الملحقة بإطار هيكلي، ولها ثلاث فتحات على جانب واحد وتم طلاؤها باللون الأزرق الفاتح.

وذكرت عن رئيس الشرطة الإسبانية قوله: ” كنا نعتقد أن الغواصة لم تبحر بعد”، منوها أننا نعتقد أن الغواصة كانت جاهزة للإبحار لمقابلة سفينة أخرى في عمق البحر لتسلم المخدرات، قبل أن تعود إلى البلاد.

وفي عام 2019 كان قد تم اعتراض غواصة طولها 20 مترا بعد أن جنحت قبالة ساحل غاليسيا وكانت تحمل على متنها ثلاثة أطنان من الكوكايين.