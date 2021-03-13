قيمة مسروقاتهم 325 ألف ريال.. القبض على 4 امتهنوا سرقة المنازل في الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على 4 مواطنين امتهنوا سرقة المنازل والاستراحات.

وتفصيلاً، بينت شرطة الرياض أنه في إطار مكافحة جرائم سرقة المساكن والقبض على مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، امتهنوا اقتحام المنازل والاستراحات باستخدام مركبة مسروقة سرقة ما تحتويه من أموال ومجوهرات ومقتنيات شخصية وبيعها لحسابهم الخاص.

وأكدت الشرطة أنه تم ضبط المركبة المسروقة التي يستخدمونها في التنقل، كما عثر بحوزتهم على عدد 54 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وما يزن 40 غراماً من مادة يشتبه بأنها مادة من الحشيش المخدر.

وقد أقر المقبوض عليهم بارتكاب 17 حادثة بذات الأسلوب، فيما بلغت قيمة المسروقات 325 ألف ريال، حيث تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.