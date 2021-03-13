براءة اختراع سعودية لعصا متعددة الاستخدامات

أعطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية براءة الاختراع لعصا طبية متعددة الاستخدامات.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، فإن العصا حصلت على براءة الاختراع لتعدد استخدامها للمشي أو الجلوس بحسب حاجة المستخدم خاصة للمصلين بالحرمين الشريفين.

وأكد المستشار في التنمية المستدامة الدكتور محمد الطريفي أن الحاجة أم الاختراع، منوها أن كثير من الطلبات وردتنا في مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل بأن هناك مشكلة في الحرمين الشريفين، خاصة فيما يحتاجه الحاج أو المعتمر.

ونوه أن المجلس بعد تلقي الطلبات توصل إلى هذه العصا المتعددة الأغراض للمشي والجلوس وغيره من الأغراض التي يحتاجها الحاج أو المعتمر.