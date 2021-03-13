  9 مزايا.. التعديلات الجديدة على لائحة مرافق الإيواء السياحي

تعديلات جديدة كشفت عنها وزارة السياحة، اليوم السبت، وذلك على لائحة مرافق الإيواء السياحي.

وعقب التعديلات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا ، أوضحت من خلال «إنفوجراف» على حسابها في تويتر، أن مزايا التعديلات الجديدة تشمل الآتي:

1-تطوير واختصار إجراءات التراخيص والتصنيف لمرافق الإيواء.

2- منح المنشآت مهلة مدتها 180 يومًا للحصول على التصنيف.

3- إمكانية تقديم طلب التصنيف فور إصدار الترخيص.

4- تعديل مدة الترخيص والتصنيف لتكون سنة بدلًا من 3 سنوات.

5- اختصار المدة الزمنية لاستخراج الترخيص والتصنيف من الوزارة، فضلًا عن تحديث الاشتراطات الواردة في اللائحة لتكون أكثر وضوحًا.

6- تطوير آليات الرقابة واستخدام التقنية لتتأكد من جودة الخدمات.

7- التواصل مع مشغلي المنشآت لضمان الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات.

8- تطوير آليات التعامل مع شكاوى النزلاء والسياح.

9- التجديد التلقائي للترخيص والتصنيف.