الجيش اليمني: أجندة إيران ستدفن في مأرب

قال الجيش اليمني إن مأرب أصبحت مقبرة لأجندة وأطماع إيران في اليمن.

وأضاف أن الاستياء الشعبي كبير في اليمن بسبب ما تقوم به الميليشيا الحوثية من جرائم بحق المدنيين والإضرار بمقدرات البلاد.

وكانت مدفعية الجيش الوطني، استهدف تعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال غرب محافظة مأرب.

وعلى الصعيد الميداني فقد ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمين أن نائب رئيس الجمهورية، اطلع من خلال اتصال هاتفي بقائد محور كتاف بمحافظة صعدة اللواء رداد الهاشمي على الأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين والبطولات التي يسطرونها في جبهات المحور.