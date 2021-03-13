  بقيمة 4.4 مليار ريال .. 3 صفقات عقارية ضخمة بالسوق العقارية  

ارتفع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية بنسبة قياسية وصلت إلى 80.4 في المائة.

يأتي ذلك بعد تنفيذ ثلاث صفقات عقارية ضخمة في كل من الرياض “حي الوصيل” وجدة “حي المحمدية” خلال الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل فقد استقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 8.4 مليار ريال.

وجاءت خريطة توزيع الصفقات العقارية الثلاث على القطاع الزراعي يوم الإثنين 8 مارس الماضي في مدينة الرياض بنحو 1.8 مليار ريال.

وفي اليوم التالي تم تنفيذ الصفقتين الأخريين الأولى في القطاع السكني بنحو 1.8 مليار ريال في مدينة الرياض، والثانية في القطاع التجاري بنحو 900 مليون ريال في مدينة جدة، ليصل إجمالي قيمة تلك الصفقات الثلاث إلى أعلى من 4.4 مليار ريال.

وقد ناهزت المساحة الإجمالية 1.2 مليون متر مربع، أي ما نسبته 52.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية.

من ناحية أخرى سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 8.2 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 7.4 ألف صفقة عقارية، وذلك على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية.