بعد حصولها على لقاح كورونا.. أمريكية : يجب على السعوديين الفخر ببلدهم

“كانت بالرائعة”.. كان هذا تعليق أمريكیة مقیمة في الرياض، عقب حديثها تجربتھا في الحصول على لقاح كورونا بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت سیدني أن التجربة كانت رائعة جدا من حیث التنظیم وسرعة الحصول على اللقاح.

وأوضحت أنها انتظرت دقیقتین فقط بعد الحصول على الرقم، ودخلت بعد ذلك غرفة اللقاحات.

وعقب حديثها عن تجر بتها تفاعل معھا، عبر حسابها على منصة «تيك توك»، الكثیرون من مواطني بلدھا وسعوديون.

وفي ردودھا على متابعیھا، قالت إن بعض مواطنیھا في بلدھا الذين تحدثت معھم كانت تجاربھم متباينة بین السوء والامتیاز، ولكن الكل في المملكة أشادوا بما وجدوه في مراكز اللقاحات.

ونوهت أيضا أنها لم تحدث لديھا أي آثار جانبیة سوى ألم بسیط في ذراعھا لم يستمر معھا طويًا.

وفي حديثها دعت سيدني السعوديین إلى أن يفتخروا بما تقدمه بلادھم في أخذ اللقاحات وفق رؤية وخطة واضحة.