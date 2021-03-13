الموارد البشرية: 5 ضوابط لاستفادة الوافد من “التنقل الوظيفي”

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 5 ضوابط لاستفادة العامل الوافد من خدمة التنقل الوظيفي ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأحد ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.

وتشمل الضوابط أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له للمملكة، وأن يكون على رأس العمل، وعدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل، والالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.

وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من تطبيق ضوابط الاستفادة من الخدمة 5 حالات تشمل : عدم وجود عقد عمل موثق، عدم دفع أجر العامل 3 أشهر متتالية، عدم اصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يوماً من دخوله المملكة، إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل، موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة التنقل الوظيفي تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين.