اليوم.. بدأ تعديل نسب التوطين في مقاولات الصيانة والتشغيل بـ”نطاقات”

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد 14 مارس / آذار 2021، تعديل نسب التوطين بنشاط مقاولات الصيانة والتشغيل في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”.

وأصدر وزير الموارد البشرية، أحمد بن سليمان الراجحي، في شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، قرار يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل في “نطاقات، بزيادة التوطين 3% وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها.

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يأتي حرصاً على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات.

وأضافت، أن القرار يأتي كذلك تماشياً مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وإيجاد فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة؛ لأبناء وبنات هذا الوطن.

وأصدرت الوزارة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، قراراً وزارياً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30 و100%.