8 أعراض جانبية شائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا.. تعرف عليهم

وأوضحت أنه في هذه الحالة يمكن وضع كمادات باردة وتناول مسكن الألم مثل باراسيتامول بالجرعة المناسبة للحالة الصحية.

حددت وزارة الصحة، 8 أعراض جانبية الشائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا، تتمثل في (الشعور بالتعب- الصداع- ألم في موضع الحقن- آلام في العضلات – الشعور بالتوعك- ارتفاع درجة الحرارة- رعشة بالجسم).

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين والذي قال فيه “السلام عليكم أنا أخذت اللقاح أكسفورد الأحد الماضي وزالت كل أعراض اللقاح لكن مازال موضع الوخز فيه انتفاخ وحرارة والم وملمسه قاس؟ هل طبيعي أم أزور طبيب “.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» لمنصتها التوعوية «عش بصحة»: ” وعليكم السلام.. الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح: الشعور بالتعب والصداع – ألم في موضع الحقن – آلام في العضلات والشعور بالتوعك – ارتفاع درجة الحرارة – ورعشة بالجسم”.

وأضافت: “ويمكن وضع كمادات باردة وتناول مسكن الألم مثل باراسيتامول بالجرعة المناسبة للحالة الصحية.. عافاكم الله”.

وكانت وزارة الصحة قد حثت الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.