السعودي البريطاني يعلن اكتمال الاندماج مع البنك الأول

أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب”، اليوم الأحد، عن اكتمال الاندماج التاريخي في المملكة بين بنكي ساب والأول.

وقال “ساب”، في بيان له على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، إن عملية الاندماج مع البنك الأول اكتملت اليوم بدمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء.

وأضاف البنك، أن هذا التكامل يجمع نقاط القوة في كلا البنكين تحت عرض مصرفي مطور، يتناسب مع طموحات النمو لمملكة متجددة.

وعلقت رئيس مجلس إدارة بنك ساب، لبنى العليان، على اكتمال الاندماج، قائلة: “يمثل اليوم اكتمال اندماجنا، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا المتمثلة في إنشاء بنك أفضل وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة، ولدعم التحول السريع للمملكة واقتصادها.”

وأضاف العليان، أنه منذ الاندماج القانوني في يونيو/ حزيران 2019 شهد الاندماج مراجعة كل جانب من جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية.

وأضافت، أن بنك “ساب” يقدم اليوم أكثر العروض اكتمالاً في مجال مصرفية الشركات بالمملكة لدعم النمو في جميع جوانب الاقتصاد، مؤكدة أن عملاء مصرفية الأفراد سيتمكنون أيضا من الوصول إلى شبكة فروع أكبر في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب تطبيق ساب موبايل للخدمات المصرفية.

وأشارت العليان، إلى أن البنك سوف يعمل على تعزيز شراكته مع مجموعة HSBC لتوفير الوصول إلى شبكة مصرفية دولية لا مثيل لها، مع إدخال معايير جديدة في الخدمات الرقمية بالمملكة.

ومن جهته، قال العضو المنتدب في ساب، ديفيد ديو، إن ميزانية البنك العمومية المتزايدة ورأس المال تعكس قدرته على دعم عملائه بشكل أفضل وتقديم قيمة أكبر للمساهمين.

وأضاف ديو، أنه على الرغم من كونها المرة الأولى التي تتم فيها محاولة اندماج بهذا الحجم في المملكة، والتحديات التي فرضتها الجائحة، تم الانتهاء من اندماج كلا البنكين في الوقت المقرر.

وشهد الاندماج قيام فريق المشروع المكون من 300 عضوا بإنجاز ترحيل 4500 عميل من الشركات و500 ألف من العملاء الأفراد من البنك الأول إلى البنك المندمج الجديد.

ووافق مجلس إدارة “ساب” بالإجماع على تعيين توني كريبس عضواً منتدباً للبنك اعتباراً من 23 مايو/ أيار 2021، خلفاً للعضو المنتدب ديفيد ديو، الذي قرر التقاعد بعد أن أمضى 11 عاماً في قيادة ساب.