السعودية تغلق مدارس تركية.. وبرلماني تركي : هذا بسبب سياسة أردوغان السيئة

أغلقت الحكومة السعودية، كافة المدارس التركية بمكة والمدينة على الرغم من كل الجهود المبذولة، بحسب تصريحات المدير العام للتعليم العالي والتعليم خارج تركيا، أحمد إمرة بيلجلي.

وأكد أن قرار إغلاق المدارس سيفعل نهاية العام ، رغم من كل الجهود المبذولة،وفقًا لما نقلته جريدة «كرونوس» التركية.

ووصف النائب بحزب الشعب الجمهوري، وعضو اللجنة الفرعية للأتراك بالخارج بالبرلمان التركي، أوتكو شاكر أوزر، القرار بالمحزن للغاية.

و أوضح : «هناك شكوى كبيرة تتعلق بتعليم اللغة التركية لأطفال مواطنينا الذين يعيشون هناك ، لافتا أن المملكة فرضت مقاطعات وعقوبات على المنتجات التركية، كما أن مشاكل بين الدول، لكن يجب على مواطنينا ألا يدفعوا ثمن هذه المشاكل.

وأكد شاكر أوزر أن هذا يأتي نتيجة سياسة الوحدة في السياسة الخارجية التي تتبعها تركيا، قائلًا, «أصبحت العلاقات مع جيراننا وحلفائنا وجميع دول المنطقة تقريبًا، الذين كانت لديهم علاقات جيدة في الماضي، في حالة سيئة.

وطالب بالوصول إلى نقطة إنشاء علاقات جيدة مع دول المنطقة بدلًا من سياسة الوحدة التي تتبعها تركيا، وتطوير علاقات سليمة مع جيراننا ودول المنطقة لحماية مصالحنا الوطنية كما يجب اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بموقف المملكة العربية السعودية والمشاكل بين الدول يجب ألا تجعل مواطنينا يعانون».