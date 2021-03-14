بالتفاصيل.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها بالرياض

لقيت طفلة، لم يتجاوز عمرها السنتين والنصف، حتفها، الجمعة، بعدما نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى والدتها.

فبعدما فقدتها لدقائق معدودة، خرجت والدة شهد من الاستراحة، التي اجتمعت فيها العائلة بضاحية الواشلة جنوب غربي الرياض للبحث عن طفلتها لتجد الكلاب تنهش جسدها.

ووفقا للعربية قال عم الطفلة عبدالله العبدالسلام : “خرجت الطفلة من الاستراحة لدقائق معدودة، وتم البحث عنها من قبل كافة أفراد الأسرة يوم الجمعة الماضي، لتتفاجأ الأم بتجمع 5 كلاب ضالة على طفلتها وهي تنهش في جسدها الصغير والدماء تسيل على الأرض، ما جعلها تصرخ، وتستغيث بمن حولها لإنقاذ شهد من براثن الكلاب الضالة. ووسط صرخات الأم المفجوعة انطلق الجميع لإنقاذ الطفلة عندها هربت الكلاب وتركت الطفلة ملطخة بالدماء.

وعلى الفور احتضن الوالد طفلته ورفعها بين يديه وهي تنزف فابتسمت شهد لوالدها ابتسامة الحب والحنان بعدما أحست بالأمان والاطمئنان في حضنه وبين يديه.

وطالب الجهات المختصة بالقضاء على الكلاب الضالة في المنطقة حماية لأطفالنا ودفعاً لخطرها، لا سيما أن المنطقة تشهد حضوراً مكثفاً للعوائل وأطفالهم في الإجازات الأسبوعية.