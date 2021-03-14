إغلاق 172 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، على مدى اليومين الماضيين، 7599 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 172 منشأة تجارية مخالفة للتعليمات والتدابير الوقائية، ضمن حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت الجولات الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، و 15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 206 مخالفات، مؤكدة مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.