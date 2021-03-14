روسيا: 395 حالة وفاة و 10083 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 395 حالة وفاة و 10083 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوسائل إعلام روسية فإن هذه هي المرة الأولى منذ ستة أيام التي تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا العشرة آلاف.

ونقل موقع قناة “آر تي العربية” عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 92090 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى أربعة ملايين و 390608 إصابات.

وتماثل 9232 للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى ثلاثة ملايين و و 995129 حالة.

وتسجل روسيا منذ بداية العام تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم واسعة النطاق التي انطلقت في كانون أول/ديسمبر الماضي.