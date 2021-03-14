البحرين تطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا “مجانا”

أعلن الدكتور وليد خليفة المانع، وكيل وزارة الصحة البحرينية، أن الوزارة أطلقت الحملة الوطنية للتطعيم. موضحا أن المملكة من أوائل الدول التي وفرت للمواطنين والمقيمين مختلف أنواع التطعيمات المضادة للفيروس وبشكل مجاني.

وأضاف المانع – في بيان – أنه تم تكثيف برنامج التطعيم خلال شهر مارس الجاري مع وصول جرعات التطعيم من الشركات المصنعة لها والذي كان آخرها تسلم 300 ألف جرعة إضافية من شركة سينوفارم يوم الجمعة الماضي.

واستطرد المانع: المملكة حريصة على التواصل المستمر مع كافة الشركات المصنعة للتطعيمات التي أجازتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من أجل توفير هذه التطعيمات وفق عمليات التوريد لكل شركة، وذلك بهدف توفيرها أمام المواطنين والمقيمين وبالتالي تعزيز الحماية والمناعة لديهم ضد الفيروس.

وكشف وكيل الصحة أنه “ستتم عملية التطعيمات وفقًا للمواعيد المجدولة التي يتم تحديدها عند التسجيل لأخذ التطعيم عبر إرسال رسائل نصية للمسجلين على أرقام هواتفهم”.