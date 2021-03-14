إجراءات كورونا تغلق 41 منشأة في الباحة

أغلقت أمانة منطقة الباحة، 41 منشأة تجارية، وأصدرت 121 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، حيث أنجزت إدارات صحة البيئة والطوارىء بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 5108 جولات ميدانية شملت المنشآت التجارية كالمطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية وصوالين الحلاقة وما في حكمها.‬

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الجولات الميدانية المكثفة مستمرة ومتواصلة وذلك للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة. مشددًا على أن تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط التجاري، واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى مازال مستمرًا.

ونبه سعادته على أن الأمانة وبلديات المنطقة تستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940 وسيتم يتم على الفور مباشرتها ميدانياً واتخاذ اللازم حيالها وفق الأنظمة والتعليمات.