“الأرصاد”: استمرار الرياح المثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير نشاط الرياح والأتربة المثارة والعوالق على عدة مناطق بالمملكة، حتى الأربعاء المقبل.

وقال المركز، إن الحالة تشمل نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الرياض، ومن ثم تمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشرقية، الشمالية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، من تكون عوالق ترابية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدن في مدى الرؤية على مدينة أبها، وعدد من المحافظات، مبينا أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.