حظر الحجاب وغلق أكثر من ألف مدرسة إسلامية بدولة أسيوية

تعتزم السلطات في سريلانكا ارتداء الحجاب تماما، وغلق أكثر من ألف مدرسة إسلامية، وذلك لدواعي “الأمن القومي”.

وقال وزير الأمن العام سارات ويراسيكارا، إن البرقع علامة على “التطرف الديني” وأنه لا يحق للمدارس تعليم ما لا يتوافق مع سياسة التعليم الوطنية.

وبحسب ما ذكرته أسوشيتد برس، فإن الوزير وقّع ورقة تسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء لحظر البرقع.

، وأصرّ ويراسيكارا على أن الملابس المعنية لها تأثير مباشر على الأمن القومي.

وتابع قائلا : “في أيامنا الأولى ، كان لدينا الكثير من الأصدقاء المسلمين ، لكن النساء والفتيات المسلمات لم يرتدين البرقع مطلقا.. إنها علامة على التطرف الديني الذي ظهر مؤخرا.. سنحظره بالتأكيد”.وأشار الوزير أيضا إلى إن الحكومة ستحظر أكثر من 1000 مدرسة إسلامية ، معروفة باسم المدارس ، بحجة أنها غير مسجلة لدى السلطات ولا تتبع سياسة التعليم الوطنية.