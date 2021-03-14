شاهد.. 55 سيدة حرفية يحوّلن 12 ألف كيس نايلون إلى عمل فني في العلا

تمكنت 55 سيدة حرفية من تحويل 12 ألف كيس نايلون إلى عمل فني في العلا، ليساهمن في حفظ البيئة بما يقارب من 400 كيلو من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وجمعن السيدات، أكياس النايلون، وتم تحويلها إلى خيط على شكل قطع فنية تشبه التراث الفني الإسلامي وزينت بها الأشجار لإضفاء الجمال عليها وجذب الزوار.