حساب “بنت عدي صدام حسين يشعل مواقع التواصل” .. وعمتها رغد تكشف مفاجأة المرض النفسي  

أثار حساب بنت عدي صدام حسين جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ما دعا رغد صدام حسين للتعليق على هذا الحساب على تويتر.

وكتبت رغد صدام حسين على حسابها في تويتر :” لا نعلم متى ستنتهي الأمراض النفسية للبعض”.

وقامت رغد صدام حسين بتكذيب الحساب الذي يحمل اسم ابنة شقيقها، حيث نقلت منه عدة تدوينات كتبها الحساب المزعوم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر صور على حسابات تدعي أنها لعائلة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وكانت رغد صدام حسينقد قامت بنشر صورة من الصور المزيفة المتداولة، والتي تضمنت التعليقات :” جميلة ما توقعنا تكون بهذا القدر من الجمال..معقول هذه هي ابنة رغد صدام حسين؟”.

وحول حساب ابنة عدي صدام حسين تفاعل رواد تويتر مع ما كتبته رغد صدام، حيث علق أحدهم :” انزلي بيان رسمي ينفي عن وجود أي حسابات تنتمي الى ابناء الشهيد صدام حسين الله يحفظك ويسعدك يابنت الشهيد“.