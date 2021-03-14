(فيديوهات صادمة) وزير الإعلام اليمني يحذّر من دفن ضحايا محرقة الحوثي بدون تحقيق دولي

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من قيام مليشيا الحوثي بدفن ضحايا محرقة الحوثي من المهاجرين الأفارقة التي وقعت بالعاصمة اليمنية صنعاء دون تحقيق دولي.

وكتب الإرياني على حسابه في تويتر : نحذر من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بدفن العشرات من ضحايا محرقة المهاجرين الأفارقة،بشكل عشوائي في مقبرة مستحدثة بأحد ضواحي العاصمة المختطفة صنعاء، دون استيفاء بياناتهم الشخصية واستكمال التحقيقات،استباقا لتشكيل لجان دولية للتحقيق في الحادثة والكشف عن ملابساتها”.

١-نحذر من قيام مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بدفن العشرات من ضحايا محرقة المهاجرين الأفارقة،بشكل عشوائي في مقبرة مستحدثة بأحد ضواحي العاصمة المختطفة صنعاء، دون استيفاء بياناتهم الشخصية واستكمال التحقيقات،استباقا لتشكيل لجان دولية للتحقيق في الحادثة والكشف عن ملابساتها pic.twitter.com/Ga2q6wuXMl — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 14, 2021

وأضاف وزير الإعلام اليمني أن محاولات مليشيا الحوثي دفن القضية وإغلاق الملف عبر الدفع بإجراءات شكلية، يؤكد تورطها في جريمة الإبادة الجماعية لمهاجرين أفارقة، رفضوا الالتحاق بجبهات القتال أو دفع فدى مالية، والأخطر هو مساعيها استثمار الحادثة لجني مكاسب مادية تحت مبرر معالجة الضحايا وتوفير مراكز إيواء مناسبة.

وجدد المطالبة بتحقيق دولي محايد وشفاف لكشف تفاصيل الجريمة ومحاسبة المتورطين، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستغلالهم في أعمال حربية، وإطلاق المحتجزين احتراما لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة.

يأتي هذا عقب ما ارتكبته مليشيا الحوثي من انتهاكات بحق المهاجرين الأفارقة، حيث ألقت عليهم قنابل حارقة داخل مكان احتجازهم بالعاصمة صنعاء قبل أيام، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم.

كما قام الإرياني بنشر عدة فيديوهات عن الواقعة، والتي تنكشف مشاهد صادمة عن عملية حرق المهاجرين الأفارقة على يد مليشيا الحوثي.