نقل الفنان إبراهيم الحربي للعناية المركزة..  ونجله يكشف الحقيقة

ترددت أنباء عن نقل الفنان إبراهيم الحربي، إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تداول أنباء نقل الفنان أصيب جمهوره، بحالة من القلق بعد دخوله العناية المركزة بسبب كورونا، حيث إن المعلومات تشير إلي أن وضعه الصحي صعب، وتحديدا نقص الأكسجين في الرئتين.

ولاقى خبر نقل الفنان إبراهيم الحربي إلى العناية المركزة، تفاعلا واسعا، كما كثرت التعليقات التي وجهت الدعاء له بالشفاء العاجل.

من جانبه نشر ابن الفنان إبراهيم الحربي عبر حسابه الرسمي تويتر تغريدة ينفي فيها ما تم تداوله حلو صحة والده.

وكتب نجل الفنان: “والدي بصحة جيدة ويتلقى العلاج بمستشفى جابر وعار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى”.