إصابة بجرح عميق.. كلب ضال يهاجم طفلا بالأفلاج

تعرض طفل في أحد أحياء محافظة الأفلاج، لهجوم من قبل كلب ضال، حيث تم نقله لمستشفى المحافظة العام لتلقي العلاج، لتقديم الرعاية الطبية له.

وفي تفاصيل الواقعة فقد كان الطفل يلعب مع زملائه الأطفال في الحي، حيث تفاجأ بكلب ضال فظن الطفل أنه أليف.

وعندما اقترب الطفل من الكلب حاول افتراسه وإصابته في الرأس بجرح عميق، ليتم نقله للمستشفى لأجل إسعافه.

وكان أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، قد وجّه اليوم بضرورة حصر كل المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة، بما فيها الكلاب والقطط.

وجاء قرار أمين منطقة الرياض بعد فاجعة “طفلة ضاحية الواشلة”.