وزير الخارجية المصري يؤكد  بدء مصر في تنفيذ التزامات بيان العلا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد إن مصر بدأت في مصر تنفيذ التزامات “بيان العلا” بشأن إعادة استئناف العلاقات مع قطر.

وأكد شكري في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن هناك لجنة للمتابعة، عقدت أولى جلساتها بالقاهرة لرصد التنفيذ، وتقييم مدى الالتزام القطري.

وأضاف بحسب بيان تناقلته وسائل إعلام محلية بأنه من المبكر إصدار حكم نهائي، وكل شيء قيد المراجعة والتقييم.

وأوضح أن مصر لم تنتهج سياسة عدائية تجاه الشركاء العرب، ونتوقع أن تكون تلك سياسة الأشقاء تجاهنا.

كما أعرب شكري عن أمله بأن يكون هناك تنفيذ لبنود “بيان العلا”، منوها لوجود رسالة إيجابية من قطر، برغبتها في استعادة زخم العلاقة في جميع النواحي.