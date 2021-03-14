أبشر: خدمة مبايعة المركبات تتيح إنجاز إجراءات البيع على مدار الساعة

أعلنت منصة أبشر الإلكترونية أن مشتري المركبة هو المسؤول الأول عن إصدار تأمين جديد للمركبة في حالة إقدامه على بيع المركبة لمشترى أخر.

جاء ذلك ردّا، على تساؤل وردها إليها عن طريق “تويتر” بخصوص “إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لمبايعة المركبة لدى صاحبها الأصلى، وقيام المشتري بتحويل المبلغ إلى حساب ضامن. وعند استكمال تسليم المركبه ظهرت رسالة بإلزام التأمين على المركبة أولًا وبعد إتمامه ظهر على النظام، وحتى الآن تظهر نفس الرسالة أن المركبة لا زالت بدون تأمين”، وردت المنصة بأن المشتري في هذه الحالة، عليه إصدار تأمين جديد للمركبة مسجل باسمه.