الذكرى الثانية.. رئيسة وزراء نيوزيلندا : واجبنا أن نحمي المسلمين

في الذكرى الثانية للهجوم على مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا، أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن اليوم السبت أن من واجب بلادها حماية مسلميها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أردرن، أن الكلام لن يمحو الخوف الذي أصاب الطائفة المسلمة، وذلك خلال مراسم مؤثرة.

وكان مئات الأشخاص قد حضروا المراسم التي جرت وسط تدابير أمنية مشددة تكريما لذكرى ضحايا المجزرة التي نفذها مهاجم مسلح في 15 مارس 2019 ، والتي أسفرت عن مقتل 51 قتيلا وعشرات الجرحى من روادج المسجدين.

وأضافت جاسيندا أن النتيجة ينبغي أن نكون أمة جامعة أكثر، أمة تفتخر بتعدديتها وتثمنها وتدافع عنها بشراسة حين يقتضي الأمر.

وكانت أردرن قد أبدت تعاطفها الكبير، عند وقوع الهجوم، خاصة قرارها السريع بتشديد القيود المفروضة على حيازة الأسلحة النارية في البلاد.

يذكر أن منفذ الهجوم برينتون تارانت المؤمن بنظرية تفوق البيض، كان قد تم إيقافه بعد دقائق من الهجوم على مسجدي النور ولينوود، حيث حكم عليه في أغسطس الماضي بالسجن المؤبد من دون الحق في الحصول على إفراج مشروط.