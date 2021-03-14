الأمن البيئي: عقوبة مخالفات محازات الصيد البري الخاصة غرامة تصل إلى مليون ريال

أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية أقرت عقوبات محازات الصيد البري الخاصة، حيث جاءت عقوبة تشغيل محازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري الصلاحية، أو تأجير أو استخدام المزارع أو الاستراحات والأملاك الخاصة للصيد البري غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، مضيفًا أن عقوبة مخالفة عدم التقيد باشتراطات ترخيص محازة الصيد البري الخاصة غرامة 50 ألف ريال.

وبين الرائد المالكي أن عقوبة مخالفة استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر، أو جرى الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد، غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

وشدد المتحدث الرسمي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لنظام البيئة، وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال