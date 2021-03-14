برنامج رمضاني لأوباما وزوجته عن المسلمين في رمضان

طوال شهر رمضان الكريم ينتج الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما، برنامجا رمضانيا على حلقات تبث يوميا عبر الحلقات الصوتية “البرودكاست”.

وحول تفاصيل البرنامج الذي يعتزم بثه فإنه يركز على الإسلام والمسلمين، في محاولة لتعميق التعايش في الولايات المتحدة، وتوطيد علاقة أميركا مع الجالية الإسلامية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البرنامج المسمى هاير جراوند – أرضية أعلى.. أخبرهم مَن أنا- يتضمن إجراء حوارات مع فنانين وممثلين ونشطاء ورياضيين من الجالية المسلمة في أميركا.

متشيا أبو سيف، وهي أميركية من أصل باكستاني، والتي ستلعب دور المذيعة في هذه الحلقات، في تصريحات لها أن القصص التي سيتناولها البرنامج ستكون عامة، وجميع الضيوف سيكونون مسلمين، والهدف النهائي للبرنامج هو أن يحب الناس الضيوف الذين يستمعون إليهم دون الكشف عن هويتهم.

يذكر أن شركة «هير جراوند» المملوكة لعائلة أوباما تستعد لإنتاج مسلسل عن الأميركي جورج فلويد الذي تسبب وفاته في موجة احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للعنصرية في أميركا، والتي كانت سببا في خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.