شبهتها بفلويد.. شارلي إيبدو تصوّر الملكة إليزابيث جاثية على رقبة ميغان

كالعادة في أغلفتها المثيرة، تواجه مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية، انتقادات واسعة بسبب نشرها رسما كاريكاتوريا عن الملكة إليزابيث ووزجة الأمير هاري” ميغان ماركل”.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الرسم المثير للجدل يحمل عنوان: ” لماذا غادرت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري قصر باكنغهام؟”.

كما يصوّر الملكة إليزابيث، وهي تضع ركبتها على رقبة ماركل، حيث تقول الأخيرة : ” إنها لا تستطيع التنفس”، على غرار حادثة وفاة المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد بواسطة شرطي أمريكي.

وبحسب الصحيفة فإن بعض مستخدمي موقع تويتر، أدانوا رسم شارلي إيبدو، وعدّوه مقيتا ومقلقا.

من جانبها لم ترد المجلة الفرنسية بعد على الانتقادات، على الرغم من تاريخها في التسبب بالإساءات.

وكانت ميغان قد اتهمت العائلة المالكة البريطانية بالعنصرية والكذب ودفعها إلى حافة الانتحار في مقابلة تلفزيونية.

وعقب تصريحاتها أصدر قصر باكنغهام بيانا قال فيه : ” إن الادعاءات التي قالتها ماركل كانت “مقلقة وسيتم التحقيق فيها”.

كما أثارت تصريحات ماركل نقاشا عالميا حول العنصرية في المؤسسة، فضلاً عن أهمية النظام الملكي في بريطانيا.

يذكر أن مدينة مينيابوليس الأميركية وافقت، أمس على دفع 27 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها أسرة جورج فلويد بشأن وفاته.