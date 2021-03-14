عاجل.. وزير التعليم: لن نسمح باستغلال المؤسسات التعليمية للترويج للفكر المتطرف أو ما يخالف سياسات وتوجهات الدولة

قال وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إنه “لن نسمح باستغلال المؤسسات التعليمية للترويج للفكر المتطرف، أو استخدام المسؤولية المهنية في غير سياقاتها الوطنية”.

أعلنت وزارة التعليم عن إنشاء وحدات التوعية الفكرية في جميع إدارات التعليم والجامعات؛ وفقاً للنموذج التشغيلي المعتمد، بما يعزز من قيم المواطنة والاعتدال والوسطية، والتصدي لجميع أفكار التطرف والانحلال.