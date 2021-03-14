عاجل.. وزير التعليم: لن نسمح باستغلال المؤسسات التعليمية للترويج للفكر المتطرف أو ما يخالف سياسات وتوجهات الدولة

قال وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إنه “لن نسمح باستغلال المؤسسات التعليمية للترويج للفكر المتطرف، أو استخدام المسؤولية المهنية في غير سياقاتها الوطنية”.
أعلنت وزارة التعليم عن إنشاء وحدات التوعية الفكرية في جميع إدارات التعليم والجامعات؛ وفقاً للنموذج التشغيلي المعتمد، بما يعزز من قيم المواطنة والاعتدال والوسطية، والتصدي لجميع أفكار التطرف والانحلال.
وقال معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ: “إن الوزارة تهدف من إنشاء وحدة التوعية الفكرية في كل إدارة تعليم وجامعة لتعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر، والانتماء للوطن، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، والوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره، وتشجيع المبادرات العلمية والبحثية في القضايا الفكرية”، مشيراً إلى أن الوحدة ستعمل على رصد المخالفات والأفكار والسلوكيات المتطرفة والمنحلة، والظواهر السلبية التي تدعو إلى الاختلال والخروج عن مصفوفة القيم المجتمعية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة في ضوء الأنظمة واللوائح.