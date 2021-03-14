تفاصيل مبكية يرويها عم طفلة الرياض “ضحية الكلاب المفترسة”

تركت واقعة الطفلة شهد البالغة من العمر4 سنوات، أثرا بالغا، حيث كانت ضحية للكلاب المفترسة بالرياض.

عم الطفلة عبدالله العبد السلام، بعد إتمام مراسم الدفن تحدث مع قناة السعودية عن الواقعة قائلا :” يوم الجمعة الماضي، ذهبنا إلى الاستراحة بمنطقة الوشلة، وبعد صلاة العصر بحوالي عشر دقائق فوجئنا بأن شهد ليست موجودة”.

وأضاف عم الطفلة الضحية أنني خرجت من باب الاستراحة، وعلى ما يبدو أن الكلاب كانت موجودة هناك، حيث سحبتها على مسافة 200 متر من أمام الباب.

وتابع قائلا : الكلاب مسعورة بحكم طبيعة المنطقة، حيث تتغذى على الأغنام، ولا تفرق بين دم الإنسان والحيوان، منوها أن الأمر لم يستغرق أكثر من 3 دقائق.

وأوضح أن والدي الطفلة خرجا على صوت النباح، فوجدا 5 كلاب ينهشونها.

وفي التفاصيل المؤلمة واصل العم حديثه قائلا : أخذت تصيح من هول المشهد وهي تقول :” “الكلاب أكلوا بنتي”.

وأوضح أن شقيقه فارس قام بقذفهم بالطوب كي يبعدهم عن الطفلة، وبعدها أسرعنا نحو الطفلة وأخذناها إلى مستشفى الأمير عبد الرحمن الفيصل.

وأضاف عم الطفلة أنني دخلت المستشفى حوالي الساعة 5.30 تقريبا.. أجريت الإسعافات الأولية للطفلة وكان طاقم المستشفى يطمئنا بأن البنت سليمة، إلا أنه بعد العشاء أبلغونا بوفاتها.

وفي ختام حديثه قال: الكلاب منتشرة في المنطقة بشكل كبير ، وبعد الواقعة ناشدت سكان المنطقة بالمحافظة على أولادهم حتى لا يقعوا فريسة للكلاب الضالة.