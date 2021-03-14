ماذا تفعل لو كنت مكانه؟ ..اصطاد سمكة بقيمة 2.6 مليون دولار وأكلها قبل أن يعرف السعر

نقل موقع “بزنس إنسايدر” التخصصي خبرا أفاد فيه بأن شابا نيجيريا عرض صورة لسمكة ضخمة كان قد اصطادها وقرر أكلها رفقة أصدقائه.

ولم يتضح للشاب بأن السمكة التي تناولها مع رفقائه كانت من نوع “بلو مارين”؛ وهي أحد الأنواع النادرة من الأسماك الباهظة الثمن. حيث أكد الموقع أن سعر السمكة يصل الى 2.6 مليون دولار. فيما أفادت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية في تقرير لها بأن سعر الرطل الواحد منها يصل لنحو 31 ألفا و325 دولارا. ويكون وزن إناث هذه السمكة في العادة أكبر من الذكور؛ حيث يصل طولها لـ 14 قدما بينما تزن أكثر من 1985 رطلا، ويتراوح متوسط ​​حجمها 11 قدما؛ وهي غير مخصصة للاستهلاك البشري لاحتوائها على كميات كبيرة من الزئبق، فيما يعتبر لحمها المفضل لدى اليابانيين.