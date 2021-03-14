اعتبارا من أبريل.. دولة خليجية تفرض ضريبة القيمة المضافة بهذه النسبة

قررت سلطنة عمان اعتبارا من أبريل فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات.

وتعتبر عمان بعد قرار فرض الضريبة المضافة، هي الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء الضريبي .

وزارة الإعلام كتبت في تغريدة على تويتر قائلة: “يبدأ في 16 أبريل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%”.

وأضافت أن هذه الضريبة ستطبق على الاستهلاك على كل السلع والخدمات المحلية والمستوردة باستثناء المعفاة منها”.

ونوهت أن قطاع النقل العام والخدمات الصحية والنظام التربوي والعقارات وبعض النشاطات المالية، لن تكون مشمولة بهذه الضريبة.

وقد فاقمت الأزمة الصحية من صعوبات المالية مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، خاصة السياحة.

وكانت عمان أعلنت في أكتوبر الماضي فرض هذه الضريبة بعدما عانت السلطنة بقوة أيضا من توقف السياحة جراء جائحة كوورنا.