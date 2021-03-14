بعد مقتل 45 من عناصره.. أكاذيب الحوثي: سندخل مأرب قبل رأس السنة الفارسية

تواصل مليشيا الحوثي نشر الأكاذيب والخداع بين صفوفها، لأجل جذب المزيد من العناصر البشرية، والزجّ بهم في ساحات القتال.

آخر هذه الأكاذيب ما ذكرته قناة الميادين الإيرانية اليوم بأن مليشيا الحوثي تبعد عن مأرب 8 كيلو متر.

وأضافت أنه بعد ساعة ستصبح المسافة 3 كيلومترات.

المحلل السياسي اليمني محمد جميح ذكر أن الصحفي الإيراني حسين داريليان يقول : إن مرتزقة بلاده في اليمن سيدخلون مأرب قبل حلول رأس السنة الفارسية في ٢١ مارس.. المعركة إيرانية والأماني سراب ودون مارب رجالها.

يأتي هذا بعدما أعلن الجيش اليمني، مقتل 45 من ميليشيا الحوثي، الأحد، في معارك مع قوات الجيش اليمني، بمحافظة مأرب.

وأكد الناطق باسم الجيش اليمني في تصريحات صحفية أن قوات الجيش شنت هجوما على مواقع الميليشيا في جبهة المشجح، غربي مأرب، أسفر عن مصرع 45 من الميليشيا، وجرح آخرين، إضافة إلى استعادة كميات من الأسلحة الحوثية.

واستمرت المعارك المسلحة بين قوات الجيش الحكومي، ومسلحي الحوثيين، لليوم الثالث على التوالي في محافظة حجة شمال اليمن.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني حققت تقدما جديدا باتجاه مركز عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس.