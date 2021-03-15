مناقشة واستعراض الفرص العقارية والاستثمارية في حفر الباطن

استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة حفرالباطن الأستاذ رفيدان بن دمخ المطيري أمس في مقر الغرفة، نائب رئيس غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، الأستاذ محمد بن عبدالله المرشد، يرافقه نائب رئيس اللجنة، المهندس معن حريري، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد المنور، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ فرحان هايل العنزي والأستاذ إبراهيم الحميدي العنزي والأستاذ سلمان العقيل، والأمين العام الأستاذ أنور الشامي العنزي، ورئيس اللجنة العقارية الأستاذ مفرج السهلي، وعدد من أعضاء اللجنة العقارية بغرفة حفرالباطن.

وتم خلال اللقاء مناقشة واستعراض الفرص العقارية والاستثمارية في المحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ رفيدان بن دمخ المطيري، برئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف والوفد المرافق مثمنا لهم زيارتهم لغرفة حفرالباطن مؤكدا أن حفرالباطن اصبحت مؤهله لان تصبح بوابة الصادرات لدول الجوار بما تملكه من مؤهلات.

مضيفا أن المحافظة شهدت نموا اقتصاديا كبيرا في شتى المجالات خلال السنوات الماضية وساهم في ذلك موقعها الجغرافي وما تمتاز به من موقعها الربيعي الذي جعلها وجهة سياحية في وقت الربيع لجميع أبناء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبدوره شكر نائب رئيس غرفة الرياض، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، الأستاذ محمد بن عبدالله المرشد، لرئيس وأعضاء الغرفة واللجنة العقارية طيب وحفاوة الاستقبال مؤكدا أن الزيارة تهدف للاطلاع على الفرص الاستثمارية في حفرالباطن ومناقشة التحديات واستعراض الحلول الممكنة لتحقيق تطلعات العقاريين في المحافظة.

وأضاف المرشد أننا في اللجنة الوطنية العقارية نسعى لتقديم أفضل النماذج والحلول في التعامل مع التحديات بالقطاع العقاري، باعتباره أحد أهم القطاعات في منظومة الاقتصاد الوطني التي تتكامل مع بقية القطاعات في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية لرؤية المملكة 2030.