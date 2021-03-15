رغم #كورونا.. نمو الناتج الصناعي للصين بـ 35.1%

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين الصادرة اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي الصيني خلال يناير وفبراير الماضيين بنسبة 1ر35% سنوياً.

حيث شهد أول شهرين من العام الماضي فرض إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين.

وكان المحللون يتوقون نمو الناتج الصناعي خلال الشهرين الماضيين بنسبة 30% فقط.

وذكر مكتب الإحصاء أن الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين زادت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 35% سنويا، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نموها بمعدل 40% بعد نموها بنسبة 9ر2% خلال الشهر السابق.

كما أشار مكتب الإحصاء إلى زيادة مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8ر33% سنوياً، وهو ما يزيد عن التوقعات التي كانت 32% بعد زيادتها في الشهر السابق بنسبة 6ر4% سنوياً.

من ناحية أخرى ارتفع معدل البطالة خلال فبراير الماضي إلى 5ر5% مقابل 2ر5% خلال الشهر السابق.