رونالدو يحطم رقم الأسطورة بيليه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم

حطم نجم يوفنتوس الإيطالي؛ البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الأحد، الرقم القياسي لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه كأفضل الهدافين في تاريخ الساحرة المستديرة.

وتألق رونالدو أمس مع فريقه يوفنتوس بتسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك” قاد بها “السيدة العجوز” للفوز على كالياري في الدوري بنتيجة 3-1.

ووصل النجم البرتغالي إلى الهدف الـ 770 في مسيرته، وفق روسيا اليوم”.

ونشر رونالدو، أمس الأحد، بيانا عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، الذي يتابعه أكثر من 270 مليون شخص حول العالم، قال فيه: كانت الأسابيع القليلة الماضية مليئة بالأخبار والإحصائيات، التي تعتبرني أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متخطيا 757 هدفا رسميا لبيليه.

وأضاف رونالدو: رغم أنني ممتن لهذا الاعتراف، حان الوقت الآن بالنسبة لي، لشرح سبب عدم اعترافي بهذا السجل، حتى هذه اللحظة.

وتابع النجم البرتغالي، قائلا: إعجابي الدائم وغير المشروط بالسيد بيليه، مثل الاحترام الذي أكنه لكرة القدم في منتصف القرن العشرين، دفعني لمراعاة أنه سجل 767 هدفا، باحتساب أهدافه التسعة لفريق ولاية ساو باولو، وكذلك هدفه الوحيد للمنتخب البرازيلي العسكري، كأهداف رسمية.

وأضاف: لقد تغير العالم منذ ذلك الحين، وتغيرت كرة القدم أيضا.. لكن هذا لا يعني أنه يمكننا محو التاريخ وفقا لمصالحنا.

وتابع رونالدو: “اليوم، مع بلوغي الهدف الرسمي الـ770 في مسيرتي الاحترافية، فإن كلماتي الأولى تذهب مباشرة إلى بيليه.. لا يوجد لاعب في العالم، لم يترعرع على الاستماع إلى قصص مبارياته، وأهدافه وإنجازاته، ولست استثناء”.

وأضاف: “لهذا السبب، أنا مليء بالفرح والفخر، لأنني أقر بأنني أصبحت على رأس قائمة الهدافين في العالم، متغلبا على سجل بيليه، وهو شيء لم أكن أحلم به مطلقا، عندما كنت طفلا في ماديرا”.

وختم قائلا: “شكرا لجميع الذين شاركوني هذه الرحلة الرائعة.. إلى زملائي في الفريق، وخصومي، وعشاق اللعبة الجميلة في جميع أنحاء العالم.. وقبل كل شيء (شكرا) لعائلتي وأصدقائي المقربين. الآن، لا يمكنني انتظار المباريات والتحديات القادمة، السجلات والجوائز المقبلة.. صدقوني، هذه القصة لا تزال بعيدة عن الانتهاء، ولا زال هناك الكثير للفوز به مع يوفنتوس والبرتغال.. انضموا إلي في هذه الرحلة، لنذهب”.