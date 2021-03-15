الهلال الأحمر بمكة: تطوير العمل الإسعافي وضبط معايير الجودة التشغيلية

عقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى جميل بلجون اجتماعه الأول بمديري الإدارات بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات على جدول الأعمال التي من شأنها تطوير العمل الإسعافي ومتابعة سير العمل في المراكز الاسعافية وتذليل كافة العقبات بما يضمن تقديم أعلى معايير الجودة التشغيلية مع الأخذ بالاحتياطات والتدابير اللازمة في تقديم الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية.

وجرى استعراض اليات العمل في الإدارات العاملة بالمنطقة وفي المراكز الاسعافية بالإضافة الي استعرض أساليب العمل الاسعافي في الحرم المكي.

كما ناقش خلال الاجتماع خطة الاستعداد لموسم العمرة 1442هـ والتي تعنى بتقديم الخدمات الطبية الإسعافيه الطارئة لزوار الحرم المكي الشريف والطرق المؤدية لمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك .